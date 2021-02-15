AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ''Doğuda başlattıkları çukur eylemleri, döneminde o bölgelerde görev yaptım. Bir yılda 30 binden fazla ev yaptık. 13 kardeşimizi katleden namussuzlar, vatandaşlara bu evlere girmeyeceksiniz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığı kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Rize'deki kongresinden video konferansla katılıp partililerini selamladı. Mehmet Özhaseki, kongrede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"2013'te 4 ağacı bahane ederek Gezi olayları başlattılar. Gezi olayları başladığında Türkiye'de faiz yüzde 5'e düşmüştü. Çok büyük yatırımlar yapıyorduk. Kalkınma hızımız dünyada ilk 3 içindeydi. O ağaçlar yüzünden başlatılan hareket sonrasında birçok kötülüklerin kapısını açmış oldu. 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi."

"Bir yılda 30 binden fazla ev yaptık"

Özhaseki, "Doğuda başlattıkları çukur eylemleri, döneminde o bölgelerde görev yaptım. Bir yılda 30 binden fazla ev yaptık.13 kardeşimizi katleden namussuzlar, vatandaşlara bu evlere girmeyeceksiniz" dedi.