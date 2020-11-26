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Koronavirüs

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi Koronavirüs'e yakalandı

26 Kasım 2020 11:58

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, Koronavirüs'e yakalandı.

Kendilerini evde karantinaya alan Özhaseki çifti, 1 haftalık ilaç tedavisinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmet Özhaseki'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum."

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