AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Twitter siber dünyada Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak, "Twitter Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

AKP'li Mahir Ünal, NTV canlı yayınına AKP ve MHP oylarıyla TBMM'den geçen sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Dijital dünyada henüz hukuk oluşturulmadı"

Mahir Ünal şunları söyledi: "Dijital bir dünya kuruluyor. Yeni kurulan siber dünyada henüz bir hukuk oluşturulmamış durumda. Biz de bu konuda bir hukuk oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemenin neresinde sansür? Biz muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz, eleştiri alıyoruz.

"Twitter Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor"

Geçen gün bir kullanıcı Twitter'a şikayette bulunuyor verilen cevap, "Sizin bu şikayetiniz Twitter kurallarına ve Alman yasalarına göre suç teşkil etmemektedir."



Çünkü Almanya'nın yasal düzenlemesini Twitter kabul etti. Aslında Twitter Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor.

Türkiye'de 38 milyon Instagram, 37 milyon Facebook, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Mali muhataplık oluşturmak zorundayız. Diyoruz ki sosyal medyada da belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Yasak ve sansür söz konusu değil. Bu düzenlemeyi yaparken Almanya'nın düzenlemesini temel alarak gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi ile yürürlüğe girecek.

"Meseleyi çözeceğimize inanıyorum"

Burada bir karar vermek durumundasınız. Gidip Amerikan Kongresi'nde hesap verenler eğer bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa ve sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa dönüp devlete 'Sizinle muhataplık oluşturmak istemiyor bu yapı, sizin yasal düzenlemelerinizi ve siber egemenlik hakkınızı tanımak istemiyor o yüzden onu siz kendi haline bırakın. Siz neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ki?' diyemezsiniz.

Muhataplık için sonuna kadar müzakereleri sürdüreceğiz. 1 Ekim itibariyle 30 gün süre var. 6 ay süre içerisinde yürütülecek müzakereler görüşme çabası... Her iki tarafın kazan-kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum. Almanya'nın Fransa'nın yaptığı gibi düzenleme yaptık. Düzenlemede ifade düşünce özgürlüğü ile ilgili kısıtlayıcı madde söz konusu değil. Küfür hakaret siber zorbalık taciz tehdit var."