AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Ayasofya, Türk’ün kızıl elmalarından birisidir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ayasofya benim gönlümde Türk’ün kızıl elmalarından birisidir. Türklük dediğimiz şey, bir ırkla izah edilecek bir şey değil, tarihsel ve sosyolojik bir şeydir. Türk’ün kızıl elmalarından biri olarak Ayasofya Fatih Sultan Mehmet ile beraber fetih olundu" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu.

Programda, Ayasofya’nın yeniden cami statüsü kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, "Ayasofya benim gönlümde Türk’ün kızıl elmalarından birisidir. Türklük dediğimiz şey, bir ırkla izah edilecek bir şey değil, tarihsel ve sosyolojik bir şeydir. Türk’ün kızıl elmalarından biri olarak Ayasofya Fatih Sultan Mehmet ile beraber fetih olundu. Ayasofya dediğimde benim aklıma Fatih ve Fatih’in vasiyetnamesi, Ayasofya’yı kendi şahsi mülkü olarak, fethin nişanesi olarak vakfetmesi ve vakıf senedi hazırlaması geliyor. Vasiyetnameyi okuduğumuzda Fatih’in ne yapmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay kararından sonra millete seslendi ve seslenişinde dikkat edin vakıf senedini ve Fatih’in bizatihi Ayasofya ile ilgili vasiyetini bizlerle paylaştı" diyen Ünal, "Ayasofya bizim gençlik hayalimizdi. Kanayan yaraydı. İnşallah Cuma günü Ayasofya’da ilk Cuma namazımızı kılacağız. Ayasofya’ya sadece bir bina olarak bakamayız. Ayasofya sadece Ayasofya değildir. Anadolu’da varoluşumuzun, Anadolu’da verdiğimiz mücadelenin mührüdür. O yüzden öyle bakmak lazım. Biz Ayasofya’yı kendimiz olarak biliyoruz. Ayasofya’da bizi kendisi olarak biliyor" ifadelerini kullandı.