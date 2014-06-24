AKP Genel Başkan Yardımcısı: Köşk adayımız büyük ihtimalle Erdoğan

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı için "Büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan" dedi.

A haber canlı yayınında soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili "Büyük ihtimalle adayımız Erdoğan" dedi.



1 Temmuz'da açıklanacak



AKP Genel Sekreteri Haluk İpek, Cumhurbaşkanı adayını 1 Temmuz Salı günü açıklayacaklarını söyledi.

AKP Grup toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerle sohbet eden İpek, Cumhurbaşkanı adayını 1 Temmuz Salı günü Ankara Ticaret Odası (ATO) Salonu'nda saat 11.30'da açıklayacaklarını bildirdi.



İpek, toplantıya, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, kongre delegeleri, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, MKYK, MYK, Gençlik ve Kadın kolları üyelerinin de katılacağını kaydetti.



HDP de haftasonu açıklıyor



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili, "Cumartesi günü ilk Parti Meclisi toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Parti Meclis üyelerinin onayını aldıktan sonra ismi geçen arkadaşlarımız ile ilgili bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Hafta sonu açıklayacağız" dedi.