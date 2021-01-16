AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Hitler propagandası yapıyor, sistemi kilitlemeye çalışıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Tam bir Hitler propagandası yapıyor. Buna bizim milletimiz bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da fırsat vermez" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda yer alan çöpten ekmek toplayan kişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hitler propagandası yapıyor"

Kılıçdaroğlu’nun siyasi bir dolandırıcı ve yalancı olduğunu vurgulayan Dağ, "Bunu biz tarihten de görüyoruz. Tarihte çok net, Hitler zamanında muhalefette bulunduğunda iki şeye başvurdu. Birincisi yalan ve sürekli aynı yalanı tekrar etmek, baktığımız zaman aynı şekilde yıllardır devam eden bir yalan zinciri söz konusu ve bu yalan zincirinde son halkayı yaşıyoruz, bundan sonrada yaşamaya devam edeceğiz.



İkincisi de sistemi kilitlemeye çalışmak; Kılıçdaroğlu sürekli hakaretlerle, ‘sözde Cumhurbaşkanı’ laflarıyla, sürekli Cumhurbaşkanımıza, partimize, parti mensuplarımıza, öğretmenlere, çiftçilere hakaretle sistemi kilitlemeye çalışıyor. Tam bir Hitler propagandası yapıyor. Buna bizim milletimiz bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da fırsat vermez" dedi.