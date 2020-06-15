AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklanan anketlere tepki: Amaç AKP'nin düştüğünü söylemek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kamuoyuna açıklanan anketlerle ilgili olarak "Aldatıcı bir şey yapıyor. AK Parti'nin oylarını düşürüyor. Tamam, nereye gitti bu oylar? Nerede bu oylar? Muhalefet nerede?" tepkisini verdi.

Anket şirketlerinin araştırma sonuçlarına ilişkin tartışmalar yeniden gündemde. Son günlerde açıklanan sonuçlarda, AKP'nin sonuçlara yönelik itirazı yükseliyor.



AK Parti'de Anket İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Hamza Dağ, Milliyet'ten Didem Özel Tümer'e konuştu, son günlerde açıklanan anket sonuçlarına tepki gösterdi.

"Amaç AK Parti'nin düştüğünü söylemek"

Dağ, bazı anket şirketlerini ve muhalefeti sonuçlar üzerinden "AK Parti'ye karşı olumsuz algı" iddiasıyla suçladı.

Dağ, "Aldatıcı bir şey yapıyor. AK Parti'nin oylarını düşürüyor. Tamam, nereye gitti bu oylar? Nerede bu oylar? Muhalefet nerede? Bunların tamamının amacı 24 Haziran'dan önce de yaptığı kararsızları yüksek göstermek, oy kullanmayacak olanı yüksek göstermek, AK Parti'nin düştüğünü söylemek.



Ama diğerleri çıktı diyemiyor, çıkan bir şey yok. Birinin iktidar olabilmesi için birinin düşmesi, diğerinin yükselmesi lâzım değil mi? Diğerlerinde bir şey yok. Diğeri daha da düşüyor" diye konuştu.

"Erken seçimi konuşanlarla, anketi gündeme getirenler aynıdır"

Hamza Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Erken seçim konusunu kim konuşuyorsa, kim gündeme getiriyorsa anketi konuşan ve gündeme getirenler aynıdır. Sanki seçim dönemi gibi... Daha seçimlere 3 sene var. Anketleri konuşmaya çalışıyorlar.



Bunların derdi, seçim mevzusunu gündemde tutmak. Biz ısrarla erken kelimesiyle, seçim kelimesini yan yana getirmemeye çalışıyoruz. Bunu gündemde tutmaya gayret etmeyin. Ben muhalefetin de erken seçim konusunda iktidarın ne kadar net olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum."