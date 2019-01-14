AKP Genel Başkan Yardımcısı: Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz. Bu partide hiç kimse makam sevdası ve aşkıyla bugünlere gelmedi. Bu işler gerçekten gönülden yapılacak işler." dedi.

Kaya ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kaya, Afyonkarahisar'da coşkulu bir aday tanıtım töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın 10 yıl boyunca Afyonkarahisar'a çok büyük hizmetler yaptığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Kendisi AK Parti'nin kurucuları arasında. Partimizde il başkanlığı da yapmış bir dava adamı. Gerçekten emekleri çok büyük. Biz de burada kendisini ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. İnşallah yeni başkan adayımız Mehmet Zeybek ile omuz omuza çalışıp seçimi çok güçlü bir şekilde kazanacaklar. Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz. Bu partide hiç kimse makam sevdası ve aşkıyla bugünlere gelmedi. Bu işler gerçekten gönülden yapılacak işler. Yoksa hiçbir makam sevdası bu kadar çalışmayı kaldıramaz. Bunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim."

Kaya, partisinin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde "Tevazu, samimiyet ve gayretle daima millet, daima memleket" sloganını benimsediğini aktardı.