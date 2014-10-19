AKP Genel Başkan Yardımcısı: Anayasa ayak bağı oluyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, "Türkiye'de yaşanan sıkıntıların nedeninin Anayasa olduğunu" savundu. Sosyal medyada intihar öncesi çektiği videoyu yayınlayan Mehmet Pişkin'in görüntülerini Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararlar nedeniyle kaldıramadıklarını belirten Erdem, "Kötü bir örnek. Hayat söz konusu. Buna müdahale etmeyip de neye müdahale edeceğiz. Buna benzer bir çok şey var. Çoğu yerde Anayasa, Anayasa Mahkemesi ayak bağı oluyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Türk Dili Edebiyatı Derneği'nin düzenlediği '"Dilimiz Türkçe' isimli toplantıya katılmak üzere Bursa'ya gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, birçok problemi geride bırakan Türkiye'nin dinamik bir ülke olduğunu kaydetti. Yeni Türkiye'nin insan hakları, özgürlükler ve refah seviyesi açısından farklı olacağını dile getiren Erdem, 2015 yılında yapılacak genel seçimlere de hazırlandıklarını söyledi. 2023 hedeflerini gerçekleştirecek kadroların belirleneceğini ve yeni bir Anayasa yapacaklarını açıklayan Erdem, mevcut Anayasa'nın 'Darbe Anayasası' olduğunu belirtti. Muhalefet ile birlikte yeni anayasayı yapamadıklarını belirten Erdem, genel seçimlerden sona Anayasa'yı tek başına yapacakları çoğunulğa sahip olacaklarına inandıklarını kaydetti.

'Adeta intiharın reklamı yapılıyor'

İstanbul'da Mehmet Pişkin'in intihar öncesinde çektiği veda videosunu paylaşarak sosyal medyada ilgi çekmesine tepki gösteren Ekrem Erdem, "Ülkemizde yaşadığımız sıkıntıların en önemli sebebi Anayasa'dır. Dün sosyal medyada intihar eden birisinin 15 dakikalık bir konuşması vardı. Öyle bir anlatıyor ki adeta intiharın reklamını yapıyor. Hemen ilgili bakanı aradım. Çünkü bu kötü örnek olabilir. Bakanlıktan bana bir müddet sonra döndüler. 'Biz önleyemiyoruz' dediler. Niye? Çünkü daha önceki kararları Anayasa Mahkemesi iptal etti. Kötü bir örnek, hayat söz konusu. Buna müdahale etmeyip de neye müdahale edeceğiz? Buna benzer birçok şey var. Çoğu yerde Anayasa, Anayasa Mahkemesi ayak bağı oluyor. Bunu milletimiz görüyor. İktidarda bulunduğumuz dönemde tüm engellemelere rağmen muhteşem şeyler yaptık. Eğer bu engellemeler olmasaydı Türkiye çok daha farklı bir Türkiye olacaktı. Millet bunu görüyor" dedi.