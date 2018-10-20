AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Kimse 'Andımız' üzerinden hükümete ayar vermeye kalkmasın

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Danıştay 8'inci Dairesi'nin ilkokullarda okunan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Danıştay 8'inci Dairesi'nin kararının siyasetin kendi işini yapma prensibini rencide eden bir karar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bütün siyasi partilerin 'Andımız'ın içeriğiyle ilgili tartışmaya girmek yerine, alınan hükümet kararına karşı Yüksek Yargının vermiş olduğu bu kararın demokrasinin ruhunu rencide eden bir husus olduğu üzerinde odaklanmasının, demokrasi bakımından daha doğru kanaatindeyim" dedi.

Kurtulmuş Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili olarak şunları kaydetti:



"Başörtüsü kararı, imam hatip liselerinin katsayı kararı, o zaman eski Türkiye'nin alışkanlıkları, bürokratik oligarşi devreye girmiş, yargıç egemenliğine dayalı yapının oluşması için birileri düğmeye basmıştı. Türkiye, bu anlamda çok mesafe katetti. AKP kurulduğu günden itibaren vesayetlerle mücadele eden bir siyasi parti olarak herkesin işini yapması konusunda büyük mücadele verdi. Türkiye sivil ve asker bürokrasisi, bunun içinde TSK ve yüksek yargı da dahil olmak üzere, herkes kendi işini yapacak ve herkes sorumluluğu altındaki işlerle uğraşacaktır. Siyaset yapmak siyasetin işidir, siyasetin dilini ayarlamak da siyasetin işidir. Siyasetin kendi işini yapma prensibini rencide eden bir karar olmuştur. Bu anlamda tabiri caizse bu kararıyla Yüksek Yargı, siyaseti imkansız hale getirmiştir. Siyaseti imkansız hale getirmeye hiç kimsenin hakkının olmadığını ifade etmek isterim. Türkiye'nin bir daha hiçbir şekilde eski dönemlere dönmeyeceğinin de bilinmesini isterim. Bu anlamda devam eden bir yargı süreci var. Buna itirazlar olacaktır, bunlar bir kere daha gözden geçirilecektir."

Konunun herhangi bir şekilde siyasi istismar vesilesi yapılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Herkes ortak tavır ve tarzını bir şekilde sürdürsün"

"Bütün siyasi partilerin 'Andımız'ın içeriğiyle ilgili tartışmaya girmek yerine, alınan hükümet kararına karşı Yüksek Yargının vermiş olduğu bu kararın demokrasinin ruhunu rencide eden bir husus olduğu üzerinde odaklanmasının, demokrasi bakımından daha doğru kanaatindeyim. Bunun üzerinden kimse siyasi polemik yapmaya kalkmasın. Bu tartışmada kimse kendisine siyasi bazı mevziler kazanma gayretine düşmesin. Yine milli meseleler konusunda, herkes ortak tavır ve tarzını bir şekilde sürdürsün.