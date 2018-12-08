AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: İnsanlık tarihinde böyle bir adaletsizlik olmamıştı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Akdeniz ve Ege'de yaşanan 'sonu belli olmayan düzensiz göçmen maceraları'ndaki en temel sorunlardan birinin gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu belirterek, "İnsanlık tarihinde böyle bir adaletsizlik olmamıştı" yorumunda bulundu.

Kurtulmuş, gelecek 10 yılın temel sorununun ne din, ne mezhep çatışmaları, ne de medeniyetler arasındaki kavga olacağını ifade ederek, "Zengin Kuzey ile yoksul Güney'in çatışması olacaktır" dedi.

"Dünyanın yüzde 70'i toplam zenginliğin yüzde 3'üne sahiptir"

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu'nda konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Dünya'nın yüzde 1'i toplam servetin yüzde 50'sine sahip. Dünyanın yüzde 70'i toplam zenginliğin yüzde 3'üne sahiptir. İnsanlık tarihinde böyle bir adaletsizlik olmamıştı. Afrika'nın Asya'nın çaresiz yoksul ve hiçbir gelecek beklentisi olmadan milyonlarca yoksul çareyi zengin kuzey dünyasına gitmekte buluyor. Birçok sorunun altındaki temel ekonomik problem küresel gelir dağılımındaki adaletsizliktir.

"2. Dünya savaşı sonucu oluşmuş olan küresel, parasal sistemin bugün itibariyle çatırdadığını görüyoruz. Türkiye, Rusya, İran Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler kendi ticaretlerini milli para birimleri üzerinden yaparlarsa içi boşalmış olan ABD dolarına bağımlılığını da ciddi ölçüde ortadan kaldıracaktır.

Dünyada artık altına dayalı yeni bir para biriminin tartışılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu lafı birilerinin söylemesi lazım. Bunun konuşulması gereğini Erdoğan'ın dünya kamuoyuna mal etmiş olduğu düşüncedir. Türkiye bu konuyu uluslararası gündemde tutmaya devam edecektir" dedi.