AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: Karabük Üniversitesi’nde 90 ayrı ülkeden 10 bin yabancı öğrenci okuyor

AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, bugünkü “Türkiye üniversitelerinin taşralılıktan çıkışını hazmedememek” başlıklı yazısında, “Bugün bir Karabük Üniversitesi’nde 90 ayrı ülkeden 10 bin, Siirt üniversitesi’nde 35 ayrı ülkeden 3 bin yabancı öğrencinin okuduğunu bilmek bir akademisyen olarak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor” dedi.

Yabancı öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteleri tercih etmesinin ülkedeki üniversitelerin kalitesini ispatlamasının en güçlü göstergesi olduğunu yazan Aktay, “Bu konuda yakın zamanlara kadar utanç verici bir durumdaydık aslında. Türkiye’de okuyan yabancı öğrenci sayısı 10 binin altındaydı. Türkiye’den dışarıya okumaya giden öğrenci sayısı ise hiçbir zaman 50 binin altında olmadı” bilgisini paylaştı.

Daha önceki iktidarların dışarıdan öğrenci alma konusunda çaba göstermediğini ve yüksek eğitimin, dünyadaki gelişmelere açık olmadığı yazan Aktay, “Başörtüsü yasakları ve katsayı sistemi doksanlı ve iki binli yıllarda Türkiye’nin üniversitelerinin taşralılaşmasının ve içine kapanıklığının hem en önemli nedenlerinden hem de göstergelerinden biri oldu” dedi.

“Oysa hem başörtüsü yasaklarının tamamen kaldırılması hem akılalmaz saçmalıktaki katsayı uygulamasına son verilmesiyle birlikte üniversite üzerindeki ideolojik yükün önemli bir kısmı kaldırıldı” diyen Aktay, Türkiye’deki üniversite sayısının 76’dan 207’ye çıkarıldığını ve 8 milyon 240 bin üniversite öğrencisinin bulunduğunu söyledi.

Yüksek eğitimin hem ekonomik, hem sosyal ve siyasal gelişme üzerinde ne kadar büyük etkileri olduğu üzerinde yığınla sosyolojik analiz yapıldığını belirten Aktay, “Üniversitelerimizi dünyaya daha da açık hale getirmekte ve bu da eskiden kendi içine kapalı kalmış üniversitelere nazaran çok daha evrensel standartların ve habitusların benimsenmesini ve yerleşmesini sağlamaktadırlar. Bugün bir Karabük Üniversitesinde 90 ayrı ülkeden 10 bin, Siirt üniversitesinde 35 ayrı ülkeden 3 bin yabancı öğrencinin okuduğunu bilmek bir akademisyen olarak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor” dedi.

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