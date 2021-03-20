AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: İstanbul Sözleşmesi'nden toplumsal algı nedeniyle çıkıldı

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, İstanbul Sözleşmesi'nin eşcinselliğin normalleştirildiği yönünde bir toplumsal algı oluşması nedeniyle kaldırıldığını söyledi.

Yasin Aktay, sözleşmede eşcinselliği normalleştirici bir madde olduğunu düşünmediğini de belirtti.

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Habertürk yayınında soruları yanıtlayan Aktay şunları söyledi:

"Ben açıkça söylüyorum, karşı değildim"

"İstanbul sözleşmesi bir paket olarak algılanmaya başladı. Toplumda hoşnutsuzluğa yol açtı. Bunun kabul edilmesi aceleye getirildi. Avrupa normları ile bizim normlarımız aynı değil. Ben açıkça söylüyorum, (İstanbul Sözleşmesi'ne) karşı değildim.

"Bu Ak Parti'nin muhafazakar politikasıdır. Toplumdaki algıları değiştirebiliyorsanız, buyrun değiştirin. Toplumsal etkisi analiz edilmedi. Toplumda böyle algılanmaya başladı."

Aktay, sözleşmenin lehinde yazılar yazdığını ve çok sert eleştiriler aldığını da söyledi.