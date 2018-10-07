AKP Genel Başkan Danışmanı Aktay: Kaşıkçı ölü müdür diri midir bilemiyoruz

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun kapılarını gören kamera kayıtlarının incelendiğini ve 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bu kapılardan çıkmadığının tespit edildiğini söyledi.

CNNTürk canlı yayınına telefonla bağlanan Aktay "Konsolosluğun iki kapısı var, hangi kapıdan çıktı? Tüm kameraları inceledik, kapıdan girdiği gözüküyor ama çıktığı görülmüyor" dedi ve ekledi:

"Arabalarla bir çıkış olmuş olabilir, ölü müdür diri midir bilemiyoruz, öldürüldükten sonra cesedini daha kolay taşımak için bir şeyler yapmışlar mıdır bilmiyoruz.

"Normal yollarla çıkmadığı kesin, cevaplayamıyorlar, normal yıllarla girmiş biri neden anormal çıksın?

"Konsolosluğa giren bir insana bunu yapanlar kendi ülkelerinde neler yapıyordur? Suudi cezaevlerinde binlerce kişi tutuluyor, bu olay Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini gündeme getirmek için bir vesile oldu.

"Hayatta kalmış olma ihtimali binde bir bile olsa ona sarılmaya çalışıyorum."

Aktay, Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan "Cemal Kaşıkçı nerede?" başlıklı makalesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Kaşıkçı, Suudi makamları tarafından Türkiye'den talep edilen bir suçlu değildi. Evet, muhalif olduğu sır değildi, ama muhalefeti onu ülkesine karşı suçlu kılan türden değildi ve hakkında açılmış ve Türkiye'ye bildirilmiş bir dava yoktu.

"S. Arabistan makamları (...) durumu izah edemiyorlar. Üstelik Kaşıkçı'nın kaybolduğu ilk iki gün bütün yetkililerin sırra kadem basmış olması, ulaşılmaz olması da aynı olayla bağlantılı olarak izah edilmesi zor başka bir konu haline gelmiş oldu. Bakalım bu mızrak bu çuvala nasıl sığdırılacak?

Türk yetkililer: 15 kişilik bir ekip tarafından öldürüldü

Ajanslara konuşan ve isimlerini açıklamayan Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğünün değerlendirildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan yetkili, "Türk polisinin ön değerlendirmesine göre, Bay Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürüldü. Biz cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan yetkililer ise Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yapılan tüm giriş çıkışların emniyet tarafından incelendiğini söyledi.

Muhalif gazetecinin köşe yazıları yazdığı Washington Post gazetesi ise Kaşıkçı'nın, "sırf bu cinayet için Türkiye'ye gelen bir tim tarafından öldürüldüğünü" yazdı.

Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, "Suudi Arabistan'dan 15 kişilik bir ekibin geldiğine ve cinayetin planlı olduğuna inanıldığını" açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak da 15 kişilik ekibin iki ayrı uçakla Türkiye'ye girdiği ve aynı gün Türkiye'yi terk ettiğini söyledi.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan adını açıklamayan bir yetkili ise Suudi Arabistan'da devlete ait Saudi Press Agency'ye konuşarak iddiaları reddetti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanmadığını söylediği bir Tweet paylaştı.

CPJ: Kraliyeti sorgulayan herkes tehlike altında

BBC'ye konuşan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) İcra Direktörü Vekili Robert Mahoney, Suudi Arabistan'da kraliyet ailesini sorgulayan herkesin tehlike altında olduğunu söyledi.

Mahoney "Veliaht prens kesinlikle kraliyet ailesinin, harcamalarının, yolsuzlukların sorgulanmasını istemiyor" dedi ve ekledi:

"Bu yıl Suudi Arabistan'da gazeteci ve bloggerların tutuklandığına tanık olduk. Kaşıkçı ülkenin ünlü gazetelerinden birinde editörlük yapmıştı ve kendisine konuşmaması, sosyal medyadan uzak durması tembih edilmişti. Ülkesinde gazetecilik yapamayacağı için yurt dışına çıktı fakat görünen o ki artık yurt dışı bile güvenli değil."

Prens Salman: Konsolosluğu arama izni verebiliriz

Suudi kraliyet ailesine yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı'nın, Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilikle ilgili belge almak üzere girdiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirtiliyordu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı olayla ilgili Bloomberg'e konuşan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ise Kaşıkçı'nın konsoloslukta bulunmadığını iddia etmişti.

Prens Salman röportajda "Anladığım kadarıyla içeriye girdi ve birkaç dakika ya da bir saat sonra dışarı çıktı. Emin değilim" demiş ve konsolosluğun aranmasına izin verebileceklerini söylemişti.

Nişanlısı Hatice Cengiz konsolosluk yerleşkesi dışında Kaşıkçı'yı bekliyordu

Olay günü konsolosluğa nişanlısı Kaşıkçı ile birlikte gelen ve dışarıda bekleyen Hatice Cengiz ise gazetecinin başkonsolosluğa girdikten sonra dışarıya çıkmadığını söylemişti.

Hatice Cengiz, "Bana telefonları verdi, bir şey olursa ne yapmam gerektiğine yönelik sorun üzerine 'Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AKP Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay'a, ardından Türk Arap Medya Derneği'ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde 'O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok' dedi" açıklamasını yapmıştı.

Tutuklanma endişesi nedeniyle ABD'de yaşadığı belirtilen Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.