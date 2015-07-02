AKP Genel Başkan Başdanışmanı: Erken seçim olursa 3 dönem kuralı kalkar

AKP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Çelik, erken seçim söz konusu olduğunda üç dönem kuralının ortadan kalkacağını söyledi. Meclis Başkanlığı seçimlerinden sonra gündeme dair soruları yanıtlayan Çelik, MHP'nin CHP-HDP bloğundan uzaklaştığını belirtti.

"MHP dünkü yaklaşımıyla blok denen, kendilerince hayali bir blok oluşturdular, CHP ve HDP blokundan koptuğunu söylerseniz doğrudur. CHP'den uzaklaştığını söylerseniz doğrudur. Bu tavrıyla AK Parti'ye yaklaştığını söylerseniz doğru değil; çünkü MHP'den AK Parti'nin adayına tek bir oy gelmemiştir" diyen Çelik, AKP olarak bütün partilere eşit mesafede olduklarını söyledi.

AKP içinde MHP ile kurulacak koalisyona sıcak bakanların olduğunu belirten Çelik, "Bizim kendi grubumuz içerisinde MHP'nin özellikle İç Anadolu'daki tabanının bizim tabanımıza daha yakın olduğu veya ortak bir tabana hitap ettiğimiz şeklinde görüşü olan arkadaşlar var. Buradan hareketle MHP ile kurulacak bir koalisyonun daha uzun ömürlü olabileceğini düşünen arkadaşlarımız var. Bunun aksine tabanı birbirine yakın olanlar, daha zor anlaşır; genellikle aynı kıza aşık olan iki genç birbiriyle kolay kolay anlaşamazlar veya aynı sektörde çalışan iki firma birbirine rakip olurlar. Bizde iki görüş de var. Netice itibariyle bizim hangisinin iyi hangisinin daha az iyi olacağını söylememizden ziyade o siyasi partilerin ne kadar yapıcı olacakları bence belirleyici olacaktır. Bizim kendi partimiz içerisinde herkes tornadan çıkmış gibi düşünmek zorunda değil. Arkadaşların farklı görüşleri var. Biz MHP'ye yakınız, MHP ile görüşelim veya CHP'ye yakınız, CHP ile görüşelim; gibi bir kararımız yok. Biz hangi partiye ne kadar yakınsak şimdi de o kadar yakınız. Hangi partiye ne kadar uzaksak şimdi de o kadar uzağız" dedi.

'Erken seçim söz konusu olursa,

3 dönem kuralı ortadan kalkmış olur'

Erken seçim kararı alınırsa 3 dönem kuralının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik bir soruyu da cevaplayan Çelik, "Şu andaki öncelikli konumuz bu değil. Biz önce ülkeye bir hükümet kazandırma çabası içerisindeyiz. Bir hükümetin kurulmasına yoğunlaşılmış durumda. Ben konurken de buna karşıydım. Daha önce, sonraki dönemlerde de bunun gereksiz olduğunu ifade edenlerden birisiyim. Erken seçim söz konusu olursa 3 dönemliklerin, 3 dönem kuralı ortadan kalkmış olur. Bizim için kalkmış olur. Bu sefer diğer arkadaşlarımız için geçerli olur. Sayın Başbakanın dediğine katılıyorum. Eğer bir seçime gidilmesi söz konusu olursa bu ilgili kurullarımızda gündeme gelir. Büyük ihtimalle önümüzde kongremiz var, sonbaharda. Bu kongre esnasında tüzük değişikliği ile bu mesele aşılabilir. Aşılması gerektiğini düşünüyorum. Ben 3 dönem kuralının doğru olmadığını baştan söyledim. Bugün de söylüyorum. Seçim takvimi belirlenirse bunun kaldırılması yönünde ben de gayret gösteren biri olarak bu konuyu Sayın Başbakanın danışmanı olarak Başbakan nezdinde de gündeme getireceğim" şeklinde konuştu.

3 dönem kuralına takılanların erken seçim istediği yönündeki iddialar sorulan Çelik, "3 dönemlikler içerisinde gelip de bugüne kadar, nerede istiyor mesela? Çarşıda, pazarda, eş dost meclislerinde mi istiyor yoksa başka bir yerde mi istiyor? MYK toplantılarına katılıyorum, orada hiç gündeme gelmedi. MKYK'da da gündeme gelmedi ki oradaki arkadaşların MKYK üyelerimizin önemli bir kısmı 3 dönem kuralına takılanlardandır. Bugüne kadar 3 dönemlik arkadaşlardan bir tek kişi tarafından gündeme getirildiğine şahit olmadım. Ben 3 dönem kuralına takılanlardan birisiyim. Benim önceliğim bir erken seçimin yapılması değil veya bir seçim tekrarının yapılması değil. Daha dün parlamentoya gelen, seçilen milletvekillerine 'Kardeşim sizin süreniz doldu, kusura bakmayın' demenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Seçime gitme en son seçenektir. Bütün çareler tükendikten sonra başvurulması gereken çare olmalıdır" dedi.

Hükümeti kurma görevinin ne zaman alınacağı sorulan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM Başkanının seçilmesi bekleniyordu. Seçildi. Şimdi Meclis Başkanlık Divanının teşekkülü oluşması bekleniyor. Meclis Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin takdir edeceği bir zamanda büyük ihtimalle Sayın Başbakana hükümeti kurma görevi verecektir. En fazla oy almış partinin genel başkanına verilir. Ümit ederim ki çok uzun olmayan bir süre içerisinde Başbakan görüşmelerini, turlarını yapar ve Türkiye yeni hükümetine kavuşur diye temenni ediyorum"