AKP Gençlik Kolları yöneticisi kısıtlama dinlemedi, evinin çatısında düğün yaptı

İzmir'in Konak İlçesi AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Serhat Özbaylar'ın Koronavirüs önlemleri gereği sokağa çıkma yasağının başladığı cuma gecesi evinin çatısında düğün yaptığı öne sürüldü.

Koronavirüs vakalarının yüksek olduğu kentlerden İzmir'in Konak İlçesi'nde AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Serhat Özbaylar, 3 günlük sokağa çıkma yasağının başladığı 23 Nisan Cuma gecesi, Tepecik semtindeki evinin çatısında düğün yaptı.

Maske ve mesafe yoktu

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, davullu zurnalı eğlence düzenlendi. Davetlilere meşrubat ve kuruyemiş de dağıtılan korsan düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. AKP'li damat Serhat Özbaylar müzik eşliğinde bol bol göbek attı, çifte telli oynadı. Koronavirüs salgınının tamamen unutulduğu korsan düğün, davetlilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülere göre düğünde maske ve mesafe kuralına uyulmadı.

"Gelemeyen dostlar kusura bakmayın"

Müzisyen Baba Serdar Özbaylar, sosyal medya hesabından, "Oğlum Serhat Özbaylar'ın imam nikahını pandemi nedeniyle aile arasında yapmaya karar verdik fakat bizleri seven dostlarımızın bizi yalnız bırakmamaları bizleri çok sevindirdi. Gelemeyen, haberi olmayan eş dost akrabalarımız lütfen kusurumuza bakmayın. İnşallah pandemi biter işyerlerimizin açılımıyla güzel bir kır düğünü bizi bekler. Orda görüşmek üzere hoşçakalın” mesajını paylaştı.

23 Nisan törenleri pandemi nedeniyle yapılamadı

Koronavirüs haritasında “çok yüksek riskli” kırmızı kentler arasında yer alan, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 80'i aştığı İzmir'de, Özbaylar'ın düğününün olduğu gün, kısıtlama tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri yapılamamıştı.