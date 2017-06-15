AKP Gençlik Kolları üyesinden MP5'li paylaşım!

Düzce'de AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aybek, MP5 makineli silah ile çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notu yer aldı. Aybek, daha sonra gözaltına alındı

CNN Türk'te yer alan habere göre, kentte erkek kuaförü olan Aybek, MP5 makineli silah ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı.

AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Aybek'in, fotoğraf ile birlikte, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notunu yazması dikkat çekti.

Aybek, yaklaşık 6 saat sonra bu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.