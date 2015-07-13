"AKP Gençlik Kolları 'oy kaybına neden oluyor' diye Ray-Ban marka güneş gözlüklerini yasakladı"

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin oy kaybetmesine neden olan faktörlerden biri olarak "Ray-Ban" marka güneş gözlüklerini gösterdi. Parti merkezinin seçimlerin ardından gençlik kollarına bir yazı gönderildiğini öne süren Yavuz “Çok havalı oluyor ve tepki çekiyor” gerekçesiyle bundan böyle gençlik kolları mensuplarının güneş gözlükleri, yaka mendilleri ve rugan ayakkabıdan uzak durmalarının istendiğini yazdı.

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz'un yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Önceki üç genel seçimde oylarını sürekli artıran AK Parti, bu seçimde 9 puan birden kaybetti. Birinci parti olarak çıksa da herkes, bu yenilginin faturasını kesecek nedenler aradı. Kimisi “kibir” dedi, kimisi “yolsuzluk” kimisi dejenerasyon, kimisi “saray.”

7 haziran seçimlerinden bu yana yenilgiyi fatura edecek adres arayan AK Parti’de nihayet suçlu bulundu; Ray-Ban!

Şaka değil gerçekten böyle.

Hatta sağlam bir kaynaktan öğrendiğimize göre partinin illerdeki bütün gençlik kolları başkanlıklarına “ivedi” bir yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, “Çok havalı oluyor ve tepki çekiyor” gerekçesiyle bundan böyle gençlik kolları mensuplarının güneş gözlükleri, yaka mendilleri, ve rugan ayakkabıdan uzak durmaları istendi. Hatta yerli yersiz kravat kullanmak dahil.

Vaktiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin marjinal kalmasını, yükselişe geçemeyip Meclis’e girememesini ülküdaşlarının kullandıkları üç nesnede bulmuştu: Beyaz çorap, yumurta topuk ve elde tespih! Bahçeli, tabanını büyük oranda dönüştürmeyi başarıp Milliyetçi Hareketi Meclis’e sokmayı başardı. Bakalım Ak Parti de, Ray ban, mendil ve rugan ayakkabı önlemiyle yeniden başarıyı yakalayabilecek mi?"