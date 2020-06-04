T24 Haber Merkezi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın kızı Elif Nur Yaman Saçal’ın geçen ekim ayında Aksaray’ın Gülağaç ilçesine kaymakam olarak atandığı ortaya çıktı.

AKP’deki siyasilerin ve hükûmete yakın bürokratların yakınlarının devlette görev alması konusunda yeni bir örnek bu kez İçişleri Bakanlığı bünyesinde ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyım olarak atadığı ve son yerel seçimleri kazanan HDP’li Ahmet Türk’ün yerine ikinci kez göreve getirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın kızı Elif Nur Yaman Saçal, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle kaymakam olarak atandı.

Elif Nur Yaman Saçal’ın, AKP Gençlik Kolları’nda aktif siyaset yapmasının ardından kaymakamlığa atanması dikkati çekti. Saçal’ın, kendi adını taşıyan internet sitesindeki biyografisinde AKP’deki siyasi sürecini detaylı biçimde anlatırken, kaymakamlığa ait resmi sitede söz konusu bilgilere yer vermediği görüldü.

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden kaymakamın babası açıkladı

Kayyım görevi sırasında belediye bütçesinden yaptığı harcamaları eleştiri konusu olan Vali Yaman’ın kızının kaymakam olarak atandığı bilgisi, Derik’teki bombalı saldırı sonucunda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Baba Safitürk, Vali Yaman’ın olay çerçevesindeki tutumunu eleştirdiği açıklamasında, “Bizim Sakarya’da çocuğumun şehadetinden sonra üçüncü vali değişti. Ama Mardin Valisi halen yerinde duruyor. Ve ödüllendirilmiştir. Kızı Kaymakam olmuştur” dedi.

Bu açıklamanın sonrasında Vali Yaman’ın kızı Elif Nur Yaman Saçal, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu tamamladıktan sonra Aksaray’ın Gülağaç ilçesine kaymakam olarak atandığı ortaya çıktı.

AKP Gençlik Kolları’ndan kaymakamlığa

Yaman Saçal’ın kendi adına yayımladığı internet sitesindeki özgeçmişinde daha önce AKP Gençlik Kolları’nda görev aldığını açıklaması dikkat çekiyor.

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Yaman Saçal, sitesindeki biyografisinde, 2008-2014 yılları arasında AKP Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığını açıklarken, bu görevi sırasında sırasıyla Dışilişkiler Birim Başkan Yardımcılığı, Sosyal İşler Birim Başkan Yardımcılığı, Seçim İşleri Birim Başkan Yardımcılığı ve Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı yaptığı bilgisini paylaştı.

Kaymakamlık görevi öncesinde AKP’deki çalışmaları sırasında farklı konularda çok sayıda projede görev aldığı görülen Yaman Saçal, Gülağaç Kaymakamlığı’na ait resmi internet sitesinde ise söz konusu bilgilere yer vermedi.

Tunceli’de buzdolabı dağıtmıştı

Bu arada AKP döneminde İçişleri Bakanlığı’ndaki Personel Genel Müdürü iken 2007’de Tunceli Valisi olan Mustafa Yaman, 29 Mart 2009’daki yerel seçimler öncesinde bedeli valilikçe karşılanan beyaz eşyaları “seçim hediyesi” olarak halka dağıtmakla kamuoyu gündemine gelmişti. Aynı zamanda Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ın kız kardeşiyle evli olan Yaman, bu olayla ilgili açılan adli soruşturmada 7 ay hapis cezası aldı ancak cezası ertelendi. Sonrasında Giresun, Kırklareli ve Balıkesir Valiliği yapan Yaman, kayyım olarak görev yaptığı Mardin Büyükşehir Belediye bütçesinden yaptığı aşırı harcama iddialarıyla gündeme gelmişti. Yaman, AKP’nin hiç merkez görmeyen valileri arasında yer alıyor.