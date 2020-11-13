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AKP Pamukova Gençlik Kolları'ndan esnafa 1 TL 'siftah' parası

Esnafların kapılarının altından atılan mektuplar ve 1 TL tepki topladı

13 Kasım 2020 17:54

T24 Haber Merkezi

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı esnafa ‘’siftah parası’’ olarak 1 TL dağıttı. Esnafın tepki gösterdiği olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

İyi Parti Sakarya İlçe Başkanı Selçuk Kılıçaslan olayla alakalı T24'e yaptığı açıklamada, ‘’Bütün esnafa kapılarının altından bereket duası yazılı kağıtlarla birlikte 1 TL atarak bir ziyaret yapmışlar. Bu esnaf için çok rencide edici bir durum. Pandemi döneminde esnaf borç batağında. İran’da böyle bir gelenek varmış bizim böyle bir geleneğimiz yok. Esnafımız ilçe binamıza gelerek konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiler’’ dedi. 

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