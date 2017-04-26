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AKP Gençlik Kolları Başkanı belediyeye atanan kayyıma vekil yapıldı

İbrahim İçgil, ağabeyi ve eşini de birim müdürü yaptı

26 Nisan 2017 21:55

AKP Gençlik Kolları Başkanı iken bekçi yapılan İbrahim İçgil, Silvan Belediyesi kayyımı tarafından başkan vekilliğine getirildi.

AKP Gençlik Kolları Başkanı iken bekçi yapılan, ardından belediyeye atanan İbrahim İçgil, Silvan Belediyesi kayyımı tarafından başkan vekilliğine getirildi. İçgil, ağabeyi ve eşini de birim müdürü yaptı.

DİHABER'in aktardığına göre, AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yaparken, mahalle bekçiliğine getirilen, buradan da 2014 yılında işçi geçişlerinden belediyeye verilen İbrahim İçgil, kayyım tarafından belediye başkan vekili yapıldı.

İçgil göreve alınır alınmaz zabıta memuru ağabeyi İrfan İçgil’i Zabıta Müdürü yaptı. Hızını alamayan İçgil, eşini de Meya Kadın Merkezi Müdürlüğü'ne getirdi.

 

İçgil’in sosyal medya hesabından seçilmiş bir belediye başkan vekili gibi paylaşımlarda bulunması da dikkat çekiyor.

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