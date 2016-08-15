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"AKP gençliği slogan üretemiyor, ihale işlerini beceriyor" diyen Yeni Şafak yazarına Gençlik Bakanı'ndan tepki

"AK Parti Gençliğini televizyon ekranlarından "Özeleştiri" süsüyle zan altında bırakanları kahramanlarımızdan özür dilemeye çağırıyorum"

15 Ağustos 2016 00:17

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AKP gençliğini yetersiz bulan Yeni Şafak gazetesi yazarı Salih Tuna'ya Twitter’dan tepki gösterdi.

AKP gençliğinin "slogan üretemediğini" söyleyen Tuna, “İhale işlerini becerebilirler ama bunu beceremiyorlar” demişti.

Tuna'nın sözlerine tepki gösteren Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da hainlere meydan okuyan Ak Parti Gençliğini başarısızlıkla suçlamak işgüzarlık değilse, ya akıl tutulmasıdır ya da körlüktür !

Ak Parti Gençliği o gece siyaseti bir kenara bırakarak parti bayraklarıyla değil, Türk bayraklarıyla çıkmıştır meydanlara !

Kahraman Gençliğimiz söylemlerini de, eylemlerini de, sloganlarını da Milletle birlikte sokaktaki demokrasi destanıyla yazmıştır !

Ak Parti Gençliği slogan ve pankart gençliği değil, Milletin Sesi ve Vicdanı olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha açıkça göstermiştir.

Ak Parti Gençliğini televizyon ekranlarından "Özeleştiri" süsüyle zan altında bırakanları kahramanlarımızdan özür dilemeye çağırıyorum !

15 Temmuz gecesi hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan tüm GENÇLİĞİMİZE teşekkür ediyoruz."

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Salih TunaAkif Çağatay KılıçYeni ŞafakGençlik ve Spor Bakanı

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