AKP Gaziantep'de 'zimmet' suçlaması

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Sayıştay müfettişlerinin yaptıkları denetleme sonrası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP'li Başkanı Asım Güzelbey ile diğer bazı üst düzey yöneticiler tarafından yaklaşık 6 milyon 695 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla hazırlanan raporda zimmet çıkarıldığını idida etti.





Milletvekili Ekici, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz ve İl Başkanı Hasan Öztürkmen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay denetçilerinin belediyenin 2006 ve 2007 hesaplarını denetlemesi sonucu hazırlandığını söylediği raporu gazetecilere dağıttı. Raporda, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Asım Güzelbey, dönemin Genel Sekreteri Mehmet Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Hurşit Aslan ve Settar Çanlıoğlu ile diğer bazı üst düzey yöneticilere 11 ayrı usulsüz işleme göz yumulması ve yasal olmayan harcamalar nedeniyle 6 milyon 695 bin 150 TL zimmet çıkarıldığı dikkati çekti.



Müfettişler rapor etmiş



Başkan Güzelbey hakkında önceki yıllarda da Sayıştay denetçilerince usulsüz işlemler nedeniyle raporlar hazırlandığını söyleyen CHP Milletvekili Akif Ekici şu iddialarda bulundu:



"Müfettişler, belediye tarafından düzenlenen Fıstık Festivali'nde yapılmayan işler için fazla ve haksız ödeme yapıldığı için 85 bin 822 TL, ihale verilen bazı firmalardan sigorta giderlerinin tahsil edilmemesi nedeniyle 33 bin 931 TL, ihale kesin teminatının eksik alınmasından dolayı 1 milyon 69 milyar 200 bin TL, 3 ayrı kira tahsilatlarının yapılmaması nedeniyle 3 milyon 191 bin 594 TL, yüklenici firmaların eksik işlemlerinden dolayı ceza uygulamasına gidilmediği için 60 bin TL zimmet çıkardı. Ayrıca, incelemeler sonucunda Güzelbey ve ekibinin ihale yüklenicisi firmanın işi niteliğine uygun yapmadığından dolayı haksız kazanç elde ettiği için 843 bin 480 TL, yüklenici firmanın bulundurması gereken araç ve gereçleri bulundurmayarak eksik iş yaptığı için 137 bin 308 TL, sözleşme harici yüzde 20 iş yaptırıldığı için 225 bin 511 TL, belediyenin iş makinelerinin yüklenici firma tarafından kullanılmasından dolayı 49 bin 304 TL belediyeyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle kendilerine zimmet çıkarılması istemiyle rapor düzenlemişlerdir."



CHP'li Ekici ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nden müze ihalesini kazanan ACE şirketinin taşeron firması Kubatoğlu İnşaat'ın Gaziantep'te, aralarında inşaat malzemesi satan işyerlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırdığını öne sürdü.



Ekici, "Bu işi doğru dürüst yapacak onlarca firma varken, nereden geldikleri belli olmayan firmalara ihale verip, bu kentin insanları mağdur edilmektedir. Belediyenin ihale verdiği firmanın taşeronları işçilerin ücretlerini, aldıkları inşaat malzemesi ve yemeğin parasını vermeyerek insanları mağdur etmiştir. Başkan Güzelbey bu işten `Beni ilgilendirmez' diyerek kurtulamaz" diye konuştu.



CHP'li Ekici, Asım Güzelbey'e, "İstanbul Kuruçeşme'de 4.5 milyon dolara aldığın yalının, Fuar Alanı'nda arsa sattığınız Multi Türkmall ile ilgisi var mıdır?" sorusunu da yöneltti.