AKP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı'nın yönetiminde olduğu şirket, 21 milyonluk ihale aldı

Gaziantep’te inşaat işleri yapan ODOKEM adlı şirketin, AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz’ın yönetiminde olduğu dönemde, Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi’nden 3 ayrı ihale aldığı ortaya çıktı. İhalelerin toplam bedeli 21 milyon lirayı aştı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Abdullah Korkmaz, 2017’de AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi.



Korkmaz’ın o dönem ortak olduğu ODOKEM İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin devlet kurumlarından aldığı ihale süreçleri şöyle: Gaziantep Valiliği 10 Temmuz 2017 tarihinde bina inşaatı ihalesi açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 13 milyon 870 bin 854 TL olarak belirlendi. İhaleye 5 şirket teklif verdi. İhaleyi 10 milyon 35 bin TL bedelle ODOKEM şirketi kazandı. Şirketle valilik arasında 22 Ağustos 2017 tarihinde sözleşme imzalandı. 1 Eylül 2017 tarihinde başlayan iş 13 Ocak 2019’da sona erdi.

Şahinbey Belediyesi de 17 Ocak 2018’de bina inşaatı ihalesi açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 479 bin 434 TL olarak belirlendi. İhaleye 6 şirket teklif verdi, 2’si geçerli sayıldı. İhaleyi 1 milyon 248 bin TL bedelle ODOKEM şirketi kazandı. Şirketle belediye 22 Şubat 2018 tarihinde sözleşme imzaladı. 28 Şubat 2018’de başlayan iş 15 Eylül 2018’de sona erdi. Yine Gaziantep Valiliği bina inşaatına ilişkin 25 Eylül 2018’de ihale açtı.

İhalenin yaklaşık maliyeti 12 milyon 559 bin 737 TL’ydi. İhaleye 7 şirket teklif verdi, 6’sının teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi 10 milyon 34 bin TL bedelle ODOKEM şirketi kazandı. Valilikle şirket 6 Kasım 2018 tarihinde sözleşme imzaladı. 19 Kasım 2018’de başlayan iş 1 Nisan 2020 tarihinde sona erdi. Kayıtlarda Korkmaz’ın ihale iş sürelerinin bitmesinin ardından şirketteki payını 21 Temmuz 2020 tarihinde aynı soyadlı birine devrettiği görülüyor.

"Ya ihaleyi, ya siyaseti seçmeli"

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, "AKP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı, başkan olduktan sonra firmasının da yıldızı parladı. Kayıtlara göre başkan olduktan sonra toplamda 3 ihale aldı. Bu ihalelerin toplamı 21.3 milyon lira yapıyor. Bu ihaleler açık ihale yapılmış ama biz işin bu noktasında değiliz.



Daha önce de AKP İl Başkanı’nın ve yönetim kurulu üyesinin ihalelerini kamuoyu ile paylaşmıştım. Yönetimlere veya görevlere geldikten sonra bu tarz ihalelerin karşımıza çıkmasını etik bulmuyoruz. Herkes bir karar vermeli, ya ihaleyi ya da siyaseti seçmeli" diye konuştu.