AKP, 'fire'lerine çizik attı!

T24 - Anayasa oylamasında, fotoğraflara yansıyan AK Parti firelerine ilişkin yedi kişilik “kara liste” dört çizik getirdi.



Parti kapatmayı zorlaştıran değişikliğin 330’un altında oy alarak paketten çıkması üzerine parti yöneticilerinden, “sekiz firemiz var” açıklaması gelmişti. Bu fireleri belirlemek üzere hazırlandığı öne sürülen listedeki isimlerden Kürşad Tüzmen, Vahit Erdem, Hilmi Güler ve Reha Çamuroğlu aday gösterilmedi. Listedeki isimlerden Sadık Yakut ile Köksal Toptan yeniden aday oldu. Listeyi hazırlarken objektiflere yakalanan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ev sahibi de olan Ankara Milletvekili Faruk Koca ise adaylık başvurusunda bulunmadı. Listedeki isimlerden eski bakan Murat Başesgioğlu ise Ak Parti’den istifa edip MHP’den aday oldu.

