"AKP, FETÖ'cü hukuk firmasının önce sahibi, sonra ortağı olan şirkete milyonlarca dolar verdi"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tek sanık olarak tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, AKP'nin 'cemaat' ile ilişkisi olduğu iddiaları yer alan yeni belgeler açıkladı. Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi kişiler olarak ilan edilen YKK (Yüksel, Kargın, Küçük,) hukuk bürosunun ortağı DLA Piper’e Türk hükümetince 2010-2014 arası para aktarıldığını söyledi.

Hakan Atilla'yı yargılan hâkim Richard Berman'ın moderatörlük yaptığı bir paneli de içeren İstanbul'daki bir sempozyumu düzenleyen YKK (Yüksel, Kargın, Küçük) adlı avukatlık şirketinin ortaklarından ikisinin, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra Türk hükümetince FETÖ üyesi terörist kişiler olarak ilan edildiği ve haklarında tutuklanma kararı çıkarılmıştı.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Reza Zarrab'ın tanık, Hakan Atilla’nın tek sanık olduğu davada karar aşamasına yaklaşılırken davayı CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan AKP-cemaat ilişkisine ilişkin tartışma yaratacak belgeleri açıkladı. Özcan, “AKP ve yandaş medya Atilla davasının hâkimini FETÖ’cü YKK hukuk bürosunun İstanbul’da misafir ettiğini söylüyor. Washington’daki Türk Büyükelçiliği’nin milyonlarca dolar harcadığı DLA Piper, YKK’nin 2010- 2014 arası sahibi, sonrasında ise partneri. AKP, bu FETÖ ortağına niye bu kadar para verdi” diye sordu.

Özcan’ın Cumhuriyet’e yaptığı açıklamaları özetle şöyle:

‘AKP’nin söylemeyi unuttuğu bir şey var -’ “AKP Hükümeti New York’ta görülen Atilla davasının (eski adıyla Zarrab davasının) Hâkimi Richard Berman’ı FETÖ bağlantısıyla suçlama sebebi Hâkim Berman’ın 8-9 Nisan 2014’te Birleşmiş Milletler vasıtasıyla davet edildiği sempozyumun sponsorlarından birinin YKK Hukuk Bürosu olması... Ancak AKP’nin söylemeyi unuttuğu bir nokta var: FETÖ’cülükle suçladıkları YKK Hukuk Bürosu, AKP hükümeti zamanında kurulmuş ve büyük bir hızla büyümüştür. Türk Telekom’un halka arz edilmesi (1 milyar dolar), Lukoil’in Akpet’i 500 milyon dolara satın alması ve Turkuaz Grubu’nun 1.1 milyar dolara ATVSabah grubunu satın alması gibi büyük ticari işlemlerde hukuki danışmanlık yapmış bir şirket YKK...

‘Stratejik ortağı tanıdık’

“Hükümetin FETÖ’cülükle suçladığı YKK hukuk bürosunun 2010-Kasım 2014 arası sahibi, sonrasında ise stratejik ortağı ise Amerika’nın en büyük hukuk firmalarından biri olan DLA Piper... DLA Piper hem TC Dışişleri Bakanlığı, hem de Washington’daki Türk büyükelçiliğinin lobicilik işlerini de üstlenmiştir. Bununla yetinmeyip Sağlık Bakanlığı’nın Kayseri’deki 250 milyon Avro’luk hastane projesine hukuki danışmanlık bile yapmıştır. Birkaç sene öncesine kadar aynı kaptan yiyen AKP ve FETÖ eski bağlantılarını gizlemekte zorlanıyor. Ancak ABD federal yargıçlarının davalara atama değil de kura usulüyle seçildiğini de mi kimse hatırlatmamış AKP Hükümeti’ne?”