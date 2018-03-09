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"AKP, FETÖ davaları nedeniyle baskı altında, beraat, tutuksuz yargılama gibi yöntemler devreye sokulabilir"

"Bu davalardan dolayı yaşanan sosyal tepkilerin bir şekilde aza indirilmesi planlanıyor"

09 Mart 2018 12:33

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AKP'nin 'FETÖ' davaları nedeniyle ciddi bir baskı altında girdiğini söyledi. Takan, "Saray kaynaklarına göre, bunu ortadan kaldırabilmek için önümüzdeki günlerde davalarda takipsizlik, beraat, tutuksuz yargılama gibi yöntemler devreye sokulabilir" iddiasında bulundu.

Takan'ın "Koalisyonun bekası için önlem paketleri..." başlığıyla (9 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Bir başka sorun da FETÖ davaları. AKP, FETÖ davaları nedeniyle ciddi bir baskı altına girdi. Saray kaynaklarına göre, bunu ortadan kaldırabilmek için önümüzdeki günlerde davalarda takipsizlik, beraat, tutuksuz yargılama gibi yöntemler devreye sokulabilir. Bu davalardan dolayı yaşanan sosyal tepkilerin bir şekilde aza indirilmesi planlanıyor.

Peki erken seçim ne zaman olur?.. Saraydaki ağırlıklı hava; 29 Ekim'de İstanbul'da açılacak yeni havalimanında yapılacak büyük gövde gösterisinin ardından 4 Kasım 2018 tarihi... Ancak, 15 Temmuz 2018 de hâlâ ciddi bir seçenek... Her şey algı operasyonlarının vereceği anket sonuçlarına bağlı!..

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