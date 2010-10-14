AKP, Fazıl Say'ı senfoni konserine davet etti

T24- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, piyanist Fazıl Say'ı senfoni konserine davet etti. AK Partililer, bu davetle Say'a arabesk değil klasik müzik dinlediklerini kanıtlamaya çalışacak.



Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, yaklaşık iki ay önce CNN Türk'te yayınlanan 5N 1K programında sunucu Cüneyt Özdemir'e, “AKP'lilerin yüzde 95'i arabesk dinliyor” diyerek, tartışma başlatmıştı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 87'nci yıl dönümü nedeniyle 31 Ekim'de düzenlenecek İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Turquart Oda Müziği Grubu'nun konserine Say da davet edilecek.



Halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bülent Delican, geçen yıl da düzenlediği konseri çok sayıda partilinin zevkle dinlediğini söyledi. Delican, “Fazıl Say, bizi sanat düşmanı olarak gösteriyor. Öyle olmadığını kanıtlamak için kendisini birlikte konser izlemeye davet ediyoruz. Biz de klasik müzik dinliyoruz. Üstelik kendisi bize piyano çalarsa çok mutlu oluruz” dedi.



