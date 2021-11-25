AKP, faiz indirimi konusunda kararlı; "Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen gün yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında dövizdeki artışla ilgili izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantıda faiz düşürmede kararlılık vurgusu yapıldığı öğrenilirken, 3-4 ay içerisinde bu durumun çözüleceği konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AKP Genel Merkezi’nde sürpriz bir toplantı yaptı. AKP MYK üyelerinin katıldığı toplantıda Ekonomi ve döviz kurundaki artış değerlendirildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; toplantıda faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği savunuldu. Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği konuşuldu. "Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu" da savunulan toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.