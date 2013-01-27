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Politika

AKP, Facebook ve Twitter'da 'sosyalleşme'ye hazırlanıyor

Sosyal medyanın önemini fark eden AKP, Facebook ve Twitter için özel bir birim kurdu

27 Ocak 2013 13:43

AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, etkili sanal propaganda için sosyal medya yönetmeliği hazırlıyor. "Bu mecra çok önemli" diyen Şahin, "Meydana 1 milyon kişi toplamak zor ama bir tweet 3,5 milyon kişiye ulaşıyor diyerek sosyal medyanın önemini vurguladı.

Sosyal medyanın önemini fark eden AKP, Facebook ve Twitter için özel bir birim kurdu.

Hakkı Kurban'ın Akşam gazetesindeki haberine göre, Facebook ve Twitter için özel bir birim oluşturan AKP, görevi Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'e verdi.

PKK'nın bile bu yöntemle eleman bulduğunu söyleyen Şahin, "Sosyal medya birçok kulvardan güçlü. Beğenmeyenler de sizi takip ettiği için çok etkili ve bir propaganda aracı" dedi.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Facebook ve Twitter'dan faydalanabilmek için 'Sosyal Medya Kullanma Yönetmeliği' hazırlıyoruz. Asya'dan Avrupa'ya, ABD'den Ortadoğu'ya kadar takipçilerimiz var.  Hint Okyanusu'ndan bir kullanıcı Başbakanımıza selam söyledi.

Sosyal medyanın prime time saatlerini bile belirledik. En çok 21.00 ve 23.00 saatleri arasında kullanılıyor. Mesaj trafiğinin en yoğun olduğu gün cuma, savah tweet'leri en etkisi."

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