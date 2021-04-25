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AKP Etik Kurulu Başkanı Aydın, Soylu'ya zehir tavsiye etti

"Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu Bakanım"

25 Nisan 2021 13:51

AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, gazeteci Erk Acarer'le tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım" diye seslendi ve striknin zehri kullanmasını önerdi.

2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in yer aldığı fotoğraftaki üçüncü ismin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeğeni olduğu iddiası üzerine Erk Acarer, Twitter'dan "Abi kardeş İngiltere’de dil eğitimi aldılar. Her gece kulüplerde, alkollü partilerde takılırlardı. Burada dinci orada cluber... Dayılarına çekmişler, o da DP yıllarında don alır, otel barından Miller içer partiye ödetirdi. Yalan, riya, sahtekarlık. Ne güzel şeysin Siyasal İslam" diye yazdı.

Soylu, Acarer'e "Parası nereden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın. İki kardeşten biri, hiç İngiltere'ye gitmedi. Diğerini lösemi tedavisinden sonra 6 aylığına ben gönderdim. İki genç de ağızlarına alkol sürmemiştir. Senin gibi soytarılar için bunların hiçbir önemi yok" diye yanıt verdi. 

Aydın bunun üzerine, "Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin ( C₂₁ H₂₂ N₂ O₂) olmalı. (İlaç dozunda diyelim)" paylaşımını yaptı. 

 

Striknin, Nux vomica ağacından üretilen zehirli madde. Striknin, tıp ve veteriner hekimliğinde 1–2 mg dozlar hâlinde uyarıcı olarak kullanılmaktadır. Uyarıcı dozlardan sonrası ölüme neden olur. 

 

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