AKP eski il başkanına 'FETÖ'den tahliye

Kastamonu'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen yıl aralık ayında tutuklanan eski AKP Kastamonu İl Başkanı Muammer Şenlik ilk duruşmada tahliye edildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan özel bir hastane müdürü Hüseyin K. ve Muammer Şenlik ile tutuksuz yargılanan noter Ahmet A. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, suçsuz olduğunu ve beratını isteyen eski AKP Kastamonu İl Başkanı Avukat Muammer Şenlik ile Ahmet A.'nın tutuksuz, diğer sanık Hüseyin K.'nin ise tutuklu yargılanmasına karar verdi.Duruşma ertelendi.(DHA)