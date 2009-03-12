AKP, erken seçim şartını açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, yerel seçimlerde 2’nci parti olmaları durumunda erken seçime gideceklerini bildirdi.





Ergün “2’nci parti olduğumuz gün tavrımız bellidir, erken seçime gideriz, kadrolarımızı değiştiririz, buna lider de dahil” diye konuştu. Ergün, 29 Mart’ta oylarının yüzde 37’ye düşmesini vatandaşın sert uyarısı olarak algılayacaklarını belirterek bu durumda da kadrolarını ve politikalarını gözden geçireceklerini söyledi.



Ergün, Baykal’ın AKP’nin oylarını yüzde 52’ye yükseltmesi gerektiğiyle ilgili sözlerine ise “Eğer, 5 seçim üst üste yüzde 45 oy almak bizim için başarısızlıksa, biz bu başarısızlığa razıyız kardeşim. 5 seçim üst üste yüzde 20 alıp muhalefette kalmak başarıysa, bu başarı da sana hayırlı olsun."karşılığını verdi.



Ergün Meclis’te düzenlediği basınla sohbet toplantısında, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, AKP’nin yerel seçimlerde yüzde 52 alması halinde başarılı sayılabileceğine ilişkin sözlerine yanıt verdi. Siyasi partilerin oy kaybetmesi durumunda kabahati kendilerinde araması gerektiğini belirten Ergün AKP’nin oy kaybetmesi halinde ise “Nerede yanlış yaptık, niye kaybettik?” diye düşünüp muhasebe yapacaklarını ve bunu vatandaşın uyarısı olarak göreceklerini kaydetti. CHP’nin oylarını artıramadığında vatandaşa ‘nankör millet’ diye yaklaştığını savunan Ergün şöyle konuştu:



“Yüzde 47 oy almışsınız. 10 puanlık bir dalgalanma oldu. Yüzde 37. Bu sert bir uyarı olur. Bu sert uyarı sonrasında politikaları, kadroları çok ciddi manada gözden geçirmeniz gerekir. Ama hala size yaklaşan bir parti de yoktur. Biz, toplumun bu sert uyarısını dikkate alırız. 'Toplum bize bu sert uyarıyı neden yaptı' deriz? “



Özal örneğini verdi



Siyasette oy kaybıyla ilgili Özal örneğini veren Ergün, ANAP’ın 1989’da ikinci parti durumuna düştüğünü, elindeki bütün belediyeleri kaybettiğini belirterek, “Yüzde 36'dan yüzde 21,75'e geriledi. Özal, iktidarını devam ettirdi hatta Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığında asla rahat etmedi. Çünkü, arkasında halk desteği kalmamıştı. SHP, 1’nci parti haline gelmişti. Özal'ın orada yapması gereken şey, derhal seçime gitmekti. Ama yapmadı ve sonrasında da Anavatan Partisi gittikçe küçüldü. Özal, 'benden sonrası tufan' dedi ve tufan da oldu zaten.” dedi.



"Kadrolarımızı değiştiririz"



Ergün, Başbakan Erdoğan’ın ‘2’nci parti olursak bırakırım’ dediğini hatırlatarak, AKP olarak ikinci parti olmaları halinde, erken seçime gideceklerini, kadrolarını değiştireceklerini söyledi.



Ergün şöyle konuştu:



“Bunun faturasını birisinin ödemesi, milli iradenin yenilenmesi lazım. Kadro olarak da bizim her şeyi gözden geçirmemiz lazım. Parti programı, çalışma yöntemi, kadrolar, lider... Hepsini gözden geçiren bir sonuç doğurur. Biz, burada açığız. Karşımıza ne çıkarsa, nasıl tavır takınırız? 2’nci konumuna düştüğümüz gün, takınacağımız tavır bellidir. Erken seçime gideriz, kadrolarımızı değiştiririz, buna lider dahil. Tavrımız açık."



Ergün, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ‘bilimsel olarak yüzde 52 almalısınız” dediğini hatırlatarak “Böyle bir bilim yok. Yüzde 45 alırsak bizi başarısız sayacak.Biz 5 seçim üst üste, yüzde 45'ler civarında oy alalım, oyumuz artmasın. Türkiye ve uluslararası çevreler, 'yazıklar olsun AK Parti'ye iktidarda oylarını bir puan bile artıramadı mı der?' 5 seçim üst üste yüzde 45 oy almak, devamlı iktidar olmak demektir. Muhalefet partisi CHP, 5 seçim üst üste yüzde 20 oy alsa, bütün dünya ona, 'helal olsun CHP'ye, oylarını muhafaza etti' mi der? Eğer, 5 seçim üst üste yüzde 45 oy almak bizim için başarısızlıksa, biz bu başarısızlığa razıyız kardeşim. 5 seçim üst üste yüzde 20 alıp muhalefette kalmak başarıysa, bu başarı da sana hayırlı olsun."diye konuştu.