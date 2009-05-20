AKP: Erdoğan'ı millet bırakmaz

Erdoğan: Bir dönem sonra bırakıyorum

'Erdoğan'ı millet bırakmaz'

'Gül kararının amacı başka'



Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde bazı bakan ve milletvekilleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir dönem sonra milletvekili olmayacağına ilişkin açıklamalarını değerlendirirken, "Bununla ilgili parti tüzüğünde bir hüküm var. Ona istinaden böyle bir açıklama yapmış olabilir. Zannediyorum bunun kararını Türk milleti verecektir" dedi.Erdoğan'ın millete çok hizmeti bulunduğunu ileri süren Bozdağ, "Millet, Tayyip Bey'i bırakmadığı zaman hiçbir yere gidemez. Milletin kendisine hizmet eden insanlarla ilgili kararı vardır. Demokrasilerde bu hep böyledir. Millet istediği sürece bu hizmet kervanı devam eder" diye konuştu.DTP'lilerin ifade verip vermemesiyle ilgili konunun sorulması üzerine de Bozdağ, Anayasa'nın 83. maddesine göre milletvekilleri için dokunulmazlığın esas olduğunu söyledi.Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "kayıp trilyon davasıyla" ilgili verdiği kararın sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu:"Türkiye'nin temcit pilavı olan mevzuları oluyor maalesef. Bu da ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuluyor. Yargıda da bazen 'eski defterleri çıkartalım, karıştıralım' oluyor. Cumhurbaşkanı, vatana ihanet suçu dışında yargılanamaz.Konunun esas sorumluları cezalarını almışlar. Açıkta kalan bu konunun bazı yargı mercileri tarafından ısıtılıp ısıtılıp önümüze konulmasının iyi niyetle bağdaşır bir tarafı gözükmüyor. Hukuki bir sonuç çıkmayacağı belli iken sık sık gündeme getirilmesinin amacı başkadır."