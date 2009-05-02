AKP Erdek ilçe binasına 4. saldırı

Balıkesir’in Erdek AKP İlçe Merkezi camları 4'ncü defa kırıldı. AKP İlçe Başkanı Necati Elmas, saldırganın yakalanması için polis tarafından araştırma başlatıldığını söyledi.



İlçe Başkanı Elmas Gümrük Sokak'taki zemin katta bulunan AKP ilçe merkezinin camlarının daha önce de kırıldığını anlatırken, ``Bu dördüncü saldırı. Sadece yerel seçim döneminde saldırı olmadı. Camlar muhtemelen kurşunlandı. İnceleme sonucunda saldırının ne şekilde yapıldığı anlaşılacak. Polis olayı araştırıyor'' dedi.



Saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inandıklarını ifade eden Necati Elmas “Tehditler bizi doğru yolumuzdan ayıramaz” diye konuştu.

