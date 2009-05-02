T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Erdek ilçe binasına 4. saldırı

02 Mayıs 2009 21:19

Balıkesir’in Erdek AKP İlçe Merkezi camları 4'ncü defa kırıldı. AKP İlçe Başkanı Necati Elmas, saldırganın yakalanması için polis tarafından araştırma başlatıldığını söyledi.

İlçe Başkanı Elmas Gümrük Sokak'taki zemin katta bulunan AKP ilçe merkezinin camlarının daha önce de kırıldığını anlatırken, ``Bu dördüncü saldırı. Sadece yerel seçim döneminde saldırı olmadı. Camlar muhtemelen kurşunlandı. İnceleme sonucunda saldırının ne şekilde yapıldığı anlaşılacak. Polis olayı araştırıyor'' dedi.

Saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inandıklarını ifade eden Necati Elmas “Tehditler bizi doğru yolumuzdan ayıramaz” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24