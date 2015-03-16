AKP, Erbakan'ın çocuklarına adaylık teklifi götürmeye mi hazırlanıyor?

AKP’nin bir “vefa hareketi” olduğunu söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve kızı Elif Erbakan Altınöz’ü milletvekili adayı göstermek için teklif götüreceği öne sürüldü.

Yeni Şafak gazetesinden Fazlı Şahan'ın haberine göre, AKP, MYK kararı ile Fatih Erbakan’a 7 Haziran seçimlerinde kendisini aday göstermek istendiği iletecek.

Erbakan’ın Başbakan Davutoğlu’nun memleketi ve Erbakan’ın seçim bölgesi olan Konya’dan aday gösterileceği ileri sürüldü.

AKP'nin bir diğer aday olarak Erbakan ailesinden Elif Erbakan Altınöz’e de teklif götüreceği konuşulan konular arasında. Altınöz’ün kabul etmesi halinde İstanbul veya Ankara’dan aday gösterileceği kaydedildi. Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın’ın da Zonguldak'tan aday gösterileceği konuşuluyor.

'Vefa borcu olarak görülüyor'

Bu isimler için MYK’nın bir karar alması gerekiyor. 7 Haziran seçimlerini Türkiye’nin kaderi ve geleceği açısından çok önemli gören AK Parti, anayasayı değiştirecek 330 veya daha fazla milletvekili çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.

Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde milletvekilliği konusunda şu açıklamayı yapmıştı: “Erbakan hocamızın ismine olan teveccüh ve ilgiden dolayı milletimizin teveccühü, ilgisi, talebi var. Vefa borcunu ödemek istediklerini ve bendenizin Meclis’e o ilden gönderilmesiyle böyle bir vefa borcunu ödeyeceklerini her zaman ifade ediyorlar. Böyle bir şey düşünürsek destek olacaklarını söyleyip teveccüh gösteriyorlar.”