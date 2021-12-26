AKP enflasyon için süre verdi

“Kura endeksli TL mevduat” ile kurda hızlı bir düşüş gerçekleşti. Ancak bu düşüş gıda fiyatlarına yansımadı. Dolardaki düşüşün ne zaman market fiyatlarına yansıyacağı soruluyor. AKP milletvekili Vedat Demiröz, “Ya, bir gün iki günde olur mu? Biraz sabredin, bir iki ay bakın” dedi.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde, "Geçtiğimiz hafta Meclis’te en çok konuşulan konulardan biri de bu oldu. HDP milletvekili Garo Paylan, enflasyondaki soruna dikkat çeken konuşmasında yanlış ekonomi politikalarına işaret etti. Etiketlerde düşüş olmadığına dikkat çeken Paylan ocak ayında da Türkiye’yi yüksek bir enflasyon oranının beklediği uyarısında bulundu. Paylan’a yerinden yanıt veren AKP milletvekili Vedat Demiröz, “Ya, bir gün iki günde olur mu? Biraz sabredin, bir iki ay bakın” diye seslendi." ifadesi kullanıldı.