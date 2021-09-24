AKP Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, yaşamını yitirdi

AKP Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan (52), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören ve sağlık durumu ağırlaşan AKP Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası iş insanı Mustafa Mercan, 2014’te AKP’den Keşan belediye başkanı adayı, 2015'te de milletvekili adayı olmuştu.

Ailesi tarafından morgdan alınan Mercan’ın cenazesi, Hersekzade Ahmet Paşa Camii’ne getirildi. Cenazeye, Mercan ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mercan ailesi, cami kapısında taziyeleri kabul etti. Mustafa Mercan’ın cenazesi, ikindi vakti Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.