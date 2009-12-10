‘AKP, DTP’yi kapatmaya karar verdi’

T24 - Meclis’te konuşma yapan DTP’li Gültan Kışanak’ın “AKP DTP’nin kapatılmasına karar verdi” şeklindeki sözleri Genel Kurul’da tansiyonu yükseltti. AKP'li Mehmet Daniş, ayağa fırladı.





DTP kapatma davası ve Tokat'taki şehitlerle ilgili yaşanan tartışmalarla doğan gerginlik, Meclis'e de yansıdı.



DTP Grup Başkanvekili Gültan Kışanak'ın "AKP, DTP'nin kapatılması kararını verdi. Anayasa Mahkemesi hikayedir" dedi.



AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, ayağa kalkarak karşılık verdi.





Günay: Yine tuzak kurdular



Kışanak'ın sözlerine hükümet adına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yanıt verdi.



Günay, "Daha özenli konuşmak zorundayız, daha önceki yıllarda böyle senaryolar gündeme getirildiğinde çeşitli hükümetler döneminde tuzak kuranlar, yine tuzak kurdular" dedi.



Bakan Günay, "Şehit ailelerinden sağduyu mesajı gelirken, Meclis’ten hala çatışmacı beyanların yükselmesi büyük tahlihsizliktir" diye konuştu.