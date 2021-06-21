AKP döneminden kalan 44 milyon liralık borç nedeniyle gelirlerine el konuldu, sadece 4 duvar kaldı!

Giresun'un CHP'li Tirebolu Belediyesi, AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle zor günler yaşıyor. CHP'li Belediye Başkanı Burhan Takır, borçların faizleriyle birlikte 44 milyon lirayı bulduğunu belirterek, "Belediyenin tabelası var sadece. 4 duvardan başka bir şeyi yok. 5-6 aydır personele maaş ödeyemiyoruz" dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP'den CHP'ye geçen Tirebolu belediyesinin tüm mallarına, daha önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle ipotek konuldu.



AKP döneminde belediye meclisinin, AKP’li Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak’a gelirlerinin yüzde 100'üne kadar borçlanma yetkisi vermesinin ardından, park, bahçe, meydan düzenlemesi ve dere ıslahı gibi projeler için toplamda 22 milyon TL kredi çekildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; çekilen bu kredi ve diğer borçlardan kaynaklanan faizlerle birlikte borç yaklaşık 44 milyon liraya çıktı. Son 5 aydır belediye gelirlerinin yüzde 40'ına İller Bankası, yüzde 60'ına ise Halk Bankası tarafından el konulunca, Belediye Başkanı Takır da, memur ve işçilere maaşlarını ödeyemedi.

"Elektrik parasını bile ödeyemiyoruz"

Belediyeyi devralırken borcu olduğunu bildiğini dile getiren CHP’li Belediye Başkanı Burhan Takır, şunları söyledi: "Şu anda belediyede ipotekli, hacizli olmayan hiçbir şeyi yok. Belediyenin 4 duvardan başka bir şeyi kalmamış. Sadece tabelada adı var. Belediyenin geliri ile birlikte elektrik parasını bile ödeyemiyoruz. Pandemi nedeniyle İller Bankası gelirlerimizin yüzde 50'sini verdi. 6 ay maaşları ödedik.



Ardından sel felaketi yaşandı. O dönemde de 6 ay yine ödeme yapıldı ve maaşları ödeyebildik. Arada para buldukça maaş ödemeye çalıştık. Şu anda memur ve işçilere 5-6 maaş borcumuz var. Çark dönmüyor. Gönül istiyor ki hizmet yapalım. Ama mazotçu mazot, demirci demir vermiyor."

"İller Bankası'ndan çekilen 22 milyon lira ortada yok"

AKP döneminde çekilen krediyle yapılacağı açıklanan projelerden sadece bir tanesinin hayata geçirildiğini anlatan Başkan Takır, "İller Bankası'ndan, park, bahçe, meydan, otogar, çevre düzenlemesi ve şelale projesi yapmak için 5 parça şeklinde 22 milyon TL para alınmış. Ama sadece dere ıslahı yapılmış. Başka bir şey yapılmamış. Ortada para da yok. Bu yapılmayan projelerden sonra belediye adeta ipotek altına alındı" diye konuştu.

Haberin tamamı için tıklayın...