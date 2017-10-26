"AKP döneminde örtülü ödenek kara deliğe dönüştü; 14 yılda 12 milyar lira harcandı"

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "AKP döneminde bazı bütçe harcama kalemlerine bakıldığında debdebe ve şaşaayı açıklıkla tespit etmenin mümkün olduğunu" söyledi. Devlette yaşanan israf konusunda bir rapor hazırladıklarını ifade eden Erdoğdu, “AKP geldiğinden bu yana örtülü ödenek kara deliğe dönüştü. İktidar oldukları 2003 yılından bu yana 12 milyar liranın örtülü ödenek harcamalarına gitti" dedi.

Erdoğdu, devlette yaşanan israf konusunda kendilerinin hazırladığı rapora ilişkin olarak yaptığı açıklamada, muhafazakar söylemde israfın daha çok hane israfı olarak gösterildiğini, bunun kamudaki israfı gözden kaçırmanın bir yolu olarak kullanıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre örneğin, 2004’de, kamuya resmi taşıt alımlarının maliyeti yıllık 68 milyon lira iken, bu maliyet her geçen yıl keskin bir biçimde arttı. 2016 yılında resmi taşıt alımlarının maliyeti yüzde 82 artarak 2 milyar 23 milyon liraya çıktı. Yani, 2016 yılında kamunun kara taşıt alımlarına yaptığı harcama 583 bin 611 kişinin asgari ücret aylığına eşit.2015 yılında hava taşıtlarına 217 milyon lira harcanmışken bu rakam 2016’da yüzde 296 artarak 860 milyon lira oldu. Bu rakam da 154 bin 558 kişinin asgari ücretine denk.

Temsil ve tanıtma giderlerinde de benzer bir eğilim gözleniyor. 2007 yılında 17 milyon lira olan temsil ve tanıtma giderleri 2015 yılında 115 milyon liradan 2016 yılında 364 milyon liraya yükseldi. Artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 216 yani iki kat. Bunun anlamı, 2016 yılında gösterişli sofralara, pahalı davetlere, törenlere harcanan para 256 bin 680 kişinin asgari ücret aylığına eşit demek. Sadece bu üç kalemde yapılan israf toplamda 995 bin 169 kişinin asgari ücretine anlamına geliyor."

Taşıt kiralamaya 462 milyon lira

Erdoğdu, 2006’dan 2016’ya toplam bütçe harcamaları içerisinde kira giderlerinin payının yüzde 197, taşıt alım giderlerinin payı yüzde 520, temsil ve tanıtma giderlerinin payının yüzde 252, temizlik hizmet ihaleleri dahil müteahhitlik hizmetlerinin payının ise yüzde 93 artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Taşıt kiralama giderleri de özellikle 2014 yılıyla birlikte olağanüstü artışlar gösteriyor. 2012 yılında 94 milyon lira olan taşıt kiralama giderleri 2016 sonunda yüzde 392 artışla 462 milyon lira oldu” dedi.

“İsraf sözcüğü AKP’yle özdeşleşmiştir” diyen Erdoğdu, “İşçi, köylü, çiftçi, söz konusu olduğunda ülkeyi başkası yönetiyormuş gibi bütçenin yetersizliğinden yakınan AKP hükümeti, Sarayın şatafatı söz konusu olduğunda hiçbir kaynak sıkıntısı yaşamıyor” ifadesini kullandı.

“Örtülü’ de önceki hükümetin 15 katı harcama"

Açıklamasında örtülü ödenek konusuna da değinen Erdoğdu, “AKP geldiğinden bu yana örtülü ödenek kara deliğe dönüştüğünü" ifade etti. AKP’nin iktidar olduğu 2003’ten bu yana 12 milyar liranın örtülü ödenek harcamalarına gittiğine işaret eden Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“AKP iktidar olmadan önceki 12 yılda harcanan örtülü ödenek ise toplam 442 milyon lira. AKP ise 12 yılda bu miktarın tam 15 katı kadar yani, 7 milyar lira harcadı. AKP toplamda 2003’ten Eylül 2017’ye kadar bu harcama kaleminde 12 milyar liralık harcama yaptı. Cumhurbaşkanının danışmanlarının sayısı ve aldıkları maaşın ne olduğuna dair sorularımıza ‘kimseyi ilgilendirmez’ diyebilecek kadar sorumsuz birine milyarlarca lira denetimsiz örtülü ödenek tahsis edilmesi zaten israfların en büyüğü.”