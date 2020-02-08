AKP döneminde İBB, Ensar Vakfı'nın iki etkinliği için 1 milyon liranın üzerinde ödeme yapmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetiminde olduğu 2017 yılında, Ensar Vakfı’na Yüksek Din Öğretimi Kongresi için 585 bin lira ve 2015 yılındaki Sinema ve Din Sempozyumu Etkinliği için de 535 bin lira olmak üzere 1 milyon 120 bin lira ödediği ortaya çıktı

İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi, 10 Kasım 2017 yılında “Yüksek Din Öğretimi Kongresi Etkinlik Hizmet Alım İşi” başlığıyla ihale düzenledi. Üç teklif verilen ihaleyi, kongreyi düzenleyenler arasında da yer alan Ensar Vakfı kazandı. Kongrenin açılış konuşmasını dönemin Başbakan Yardımcısı AKP’li Bekir Bozdağ yaparken kongreye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Şişli’deki beş yıldızlı lüks otelde düzenlenen üç günlük kongrede eski AKP Milletvekili Yasin Aktay da konuşmacı olarak yer aldı.

535 bin liraya sempozyum

İBB, Ensar Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Nebraska Omaha Üniversitesi’nin 21-23 Mayıs 2015 tarihinde ortaklaşa düzenlediği Sinema Ve Din Sempozyumu için de İBB kasasından Ensar Vakfı’na 535 bin 835 lira ödendi.

İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 7 Nisan 2015 tarihinde “Sinema ve Din Sempozyumu Etkinliği Hizmet Alım İşi” başlığıyla ihale düzenledi. Yine üç geçerli teklifin verildiği bu ihaleyi de sempozyumun düzenleyicilerinden Ensar Vakfı kazandı.