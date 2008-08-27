AKP dondurdu, MHP ısıtıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını içeren anayasa değişikliği çalışmalarına destek vereceklerini açıkladı.



Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin türban ve AKP’ye ilişkin kapatma davalarıyla ilgili kararlarının ardından normalleşme sürecine geçilemediğini, yeni gerginliklerin çıkabileceği, “alacakaranlık dönemine” girildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi’nin kapatmama kararının basit ve sıradan bir ihtar cezası olmadığını dile getiren Bahçeli, “Bu mahkumiyet cezasıdır. Gerekçeli karar AKP’nin kırmızı çizgileri ve davranış kodları olacak” dedi.



TBMM ile Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki çatışmasına dikkat çeken Bahçeli, “MHP, Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa’nın 148. ve 153. maddeleri dâhil olmak üzere, bu amaçla Meclis bünyesinde mümkün olabilecek en geniş tabanlı bir mutabakatla yapılması kararlaştırılacak değişiklikleri samimiyetle ele almaya ve katkıda bulunmaya hazırdır.

MHP terör ve şiddete bulaşan partiler dışında siyasi partilerin kapatılmasına karşıdır. Bu yöndeki değişiklikleri destekleyeceğiz. AKP referandumlu anayasa değişikliği yapma imkânına da sahip” diye konuştu.



TBMM iradesinin ipotek ve rehin tesisi anlamına gelecek kısıtlamalara tabi tutulmasının kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyerek siyasi tıkanıklıklara yol açacağını söyleyen Bahçeli, siyasi partilere demokrasinin ortak paydasında buluşma çağrısı yaptı. Önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken yol haritası için 9 öneride bulunan Bahçeli, bunlardan ilkini “çatışmacı siyaset anlayışından vazgeçilmesi” olarak açıkladı.



Tehlikeli cepheleşme sürecinin durdurulması gerektiğini belirten Bahçeli, toplumsal kucaklaşma döneminin başlatılması gerektiğine dikkat çekti. Bahçeli, TBMM bünyesinde siyasi diyalog kanallarının açık olmaması nedeniyle, AKP ve CHP arasındaki “kayıkçı kavgasının” ülkeyi gerginlik denklemine hapsettiğini vurguladı.



Dokunulmazlıkların kaldırılması ve siyasi ahlak yasasını çıkarmak için TBMM bünyesinde özel çalışma grubu kurulmasını öneren Bahçeli, Yolsuzlukla Mücadele Kurulu’nun oluşturulması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, “Yolsuzluklarla topyekün mücadele için milli program hazırlanmalı” dedi.



AKP: Geç kalmış ama olumlu bir yaklaşım



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla ilgili olarak AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Geç ama olumlu. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandığında siyasi ve demokratik alanın sınırlanacağı, daralacağı gerçektir. Bu konuda da bütün siyasilere görev düşmektedir. Geç yapılmış, ama partinin daha önceki açıklamaları ve çağrılarını olumlu karşılayan bir adım olarak değerlendiriyorum. Meclis eğer anayasa değişikliği yapacaksa bunun siyasiler arasında uzlaşmayla olacağı muhakkaktır” diye konuştu.

