AKP, Diyarbakır’ı kaybetti!

AKP ile DTP, Diyarbakır’da yerel seçimler öncesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için karşı karşıya geldi. İlk raundu DTP aldı. Siyasi gözlemciler, bugünkü şartlara göre, benzer sonucun Mart ayında da tekrarlanacağını düşünüyor.



Cemal Subaşı / Tempo24

Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı için iki isim çekişti. AKP’nin desteklediği isim işadamı mevcut başkan Mehmet Kaya’ydı. Kaya’nın seçimleri kazanması için AKP Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu, 11 gün öncesinden şehre geldi. Kulis çalışmalarına katıldı. Şeyh torunu başkan

DTP’nin desteklediği aday ise Galip Ensarioğlu’ydu. İlginçtir Ensarioğlu, Diyarbakır Demokrat Parti (DP) il başkanı. Ailesi yaklaşık 50 yıldır DP’li. Kökeni Medine’deki Ensarilere dayanıyor. Ensarioğlu’nun bir özelliği de şeyh torunu olması. Dedesi Abdürrezzak Ensarioğlu’nun vefatından sonra şeyhliğin kalmadığını söylüyor. Ama şeyh torunu olarak hala elini öpmeye çalışanlar olduğunu da sözlerine ekliyor. AKP adayı olarak geçiyordu Ensariolu’nun adı aynı zamanda AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da geçiyordu. Ama anlaşılan Ensarioğlu safını belli etmiş oldu.

Oda başkanlığı seçiminde Mehmet Kaya 19 oy alırken, AKP dışında partilerin desteklediği müteahhit Galip Ensarioğlu 27 oy alarak yeni başkan seçildi. Üstelik Ensarioğlu, oda başkanlığına sadece 20 gün önce adaylığını açıklamıştı.



Belediyeyi kim alır?

DP İl Başkanı Galip Ensarioğlu’nun Diyarbakır şehir merkezinde yaklaşık 15 bin sabit oyu olduğu ileri sürülüyor. DTP’nin desteğiyle oda başkanı seçilmesinin ardından bu oyların DTP’ye yöneleceği konuşuluyor.

AKP’nin belediye başkan adayına gelince… Başbakan’ın Abdurrahman Kurt ile Kutbettin Arzu arasında gidip geldiği ileri sürülüyor. Bir senaryoya göre Başbakan, Diyarbakır adayını açıklamak için bazı gelişmeleri bekliyor. Örneğin Ergenekon ile bağlantılı gösterilen ‘ölüm kuyuları’ndakilerin ve kimsesizler mezarlığındaki isimlerin belirlenmesi amacıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarının adım atabileceği düşünülüyor. Hiç kuşkusuz böyle bir adım Doğu ve Güneydoğu’nun oyunu etkileyecek adımlar olacak.