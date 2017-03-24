AKP, Diyarbakır’daki 'Şeyh Sait’ pankartını toplattı

AKP'nin referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır sokaklarına astığı, "Her EVET Şeyh Sait ve Arkadaşlarına Bir Fatiha'dır" pankartı, tepkiler üzerine toplatıldı.

dihaber'De yer alan habere göre, AKP, Diyarbakır Valiliği ve İstasyon Meydanı'na "Her EVET Şeyh Sait ve Arkadaşlarına Bir Fatiha'dır" ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu pankart astı. Tepkilere neden olan pankart, sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.

Kuzu'nun paylaşımına tepki

Gün içinde büyüyen tepkiler Twitter’de Trend Topic (TT) listesinin de ilk sıralarına girdi. Özellikle AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun 17 Aralık 2016'da Twitter hesabı üzerinden yaptığı, "Lozan görüşmeleri başladı, Musul meselesinin görüşüldüğü İstanbul Konferansında Doğuda Şeyh Sait İsyanı çıkaran alçaklar bu gün aynı alçaklar" paylaşımının ekran fotoğrafı ile tepki gösterildi.

Pankart indirildi

Tepkiler üzerine Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda bulunan pankart parti görevlileri tarafından indirildi. Yerine görevden alınan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 24 Eylül 2015'te yaptığı ziyaret sırasında "Bize tuzak kuranların, şer odakları ile iş tutanların oyunlarını bozmak için EVET" pankartı asıldı.

Şeyh Said pankartı bugün manşetine taşıyan Sözcü gazetesi ise Kemalist ve MHP seçmenlerine seslenerek, “Evet için cumhuriyet düşmanına sarıldılar” başlığı atmıştı.