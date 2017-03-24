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AKP, Diyarbakır’da Şeyh Said ile “Evet” istedi

Başbakan'a soruldu: AKP İl Başkanlığı'nın astığı Şeyh Sait'e övgü pankartına katılıyor musunuz?

24 Mart 2017 14:54

Diyarbakır’da AKP tarafından asılan bir afişte, “Her Evet, Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır” yazıldı.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 1 Nisan'daki ziyaret nedeniyle valiliğin karşısına üzerine “Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazılı bir pankart astı. 

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, konuyu Meclis' gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"Soruşturma açacak mısınız?"

"AKP'nin tek adam rejimi kurabilmek için her şeyi göze aldığını" söyleyen Çıray, şunları kaydetti:

“Hayır oyu verecekleri ‘terörist' ilan edecek kadar ileri gittiler. Şimdi bu anlayışın sahipleri Diyarbakır Valiliği karşısına Şeyh Sait'e saygılarını belirten bir pankart asmışlardır. İngilizlerle işbirliği yaparak Misak-ı Milli sınırlarımızda olan Musul'un elimizden çıkmasına neden olan, AKP İl Başkanlığı'nın astığı Şeyh Sait'e övgü pankartına katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız AKP İl Başkanı'nı görevden almayı düşünüyor musunuz? Bir vatan hainine övgü pankartının valiliğin karşısına asılmasına izin veren Diyarbakır Valisi hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?”

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

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