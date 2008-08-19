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Politika

AKP Diyarbakır’da istifa bilmecesi

AKP Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahim Hattapoğlu, istifa ettiği yönünde çıkan söylentilerin doğru olmadığını ve görevinin başında olduğunu söyledi

19 Ağustos 2008 03:00

AKP Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahim Hattapoğlu, istifa ettiği yönünde çıkan söylentilerin doğru olmadığını ve görevinin başında olduğunu söyledi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerde belediye başkanlığını mutlaka istediğini söylediği Diyarbakır’da, AKP İl Başkanı Abdurrahim Hattapoğlu’nun görevinden istifa ettiği söylentileri yayıldı. AKP’li bazı milletvekilleri de Hattapoğlu’nun istifa ettiğini ve istifa dilekçesini genel merkeze gönderdiği yönünde açıklamalar yapması üzerine il başkanı, istifa etmediğini ve görevinin başında olduğunu ifade etti.
Hattapoğlu, bu tür söylentilerin partilerini ve kendisini yıpratmaya yönelik olduğunu savundu.


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