AKP Dicle ilçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, kendisine ait akaryakıt istasyonunda dün gece uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliği açıklamasında PKK'yı işaret etti:

"İlimiz Dicle ilçesinde 10.10.2016 günü saat: 22.35 sıralarında Diyarbakır ili AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonu ofisinde bulunduğu esnada bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapıldığı değerlendirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

"Olayla ilgili fail ya da faillerinin yakalanması için çok yönlü çalışmalar başlatılmıştır".

TV kanalı CNN Türk'e konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker partisinin il ve ilçe başkanlarının bundan önce de defalarca saldırıya uğradığını belirtti.

Eker şunları söyledi:

"Biz mücadelemizi sürdürüyoruz, devam ettireceğiz. Türkiye için devam ettireceğiz, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız için devam edeceğiz. Çünkü PKK en büyük zararı bölgedeki Kürtlere dönük oldu.

"PKK, Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak demokratikleşme, sivilleşme yoluyla ve barış içinde herhangi bir kazanım elde etmesine asla izin vermiyor, vermek istemiyor. Çünkü o zaman terör nedeniyle ortaya çıkmış bu vahşi örgütün varlık nedeni ortadan kalkar ve hizmet ettiği kesimlerin işine gelmez.

"O nedenle PKK Kürt vatandaşlarımıza dönük haklar veya bölgenin kalkınmasıyla ilgili projelerde hep sabotajcı bir şekilde engel olmuştur".

HDP Eş Genel Başkanları saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi cinayetleri en sert biçimde kınıyoruz. AKP'nin çeşitli düzeylerdeki yöneticilerini hedef alan siyasi cinayetleri işleyenler hiç bir meşru gerekçeyi ileri süremezler.

"Bir siyasi partinin yöneticisi olmak hiç bir insan için suçlanma ve hedef alınma nedeni olamaz.

"AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in ve ondan önceki siyasilerin katledilmesini kınıyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Pazar gecesi de Van'ın Özalp ilçesinin AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Diyarbakır'da Pazartesi gecesi farklı adreslere yapılan polis baskınlarında çoğu HDP ve DBP'li olduğu belirtilen 55 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında DBP il Eş Başkanları Hafize Pike, Cebbar Leygara, HDP İl Eş Başkanı Gülşen Özer, HDP Yenişehir Eş Başkanı Belgin Diken de bulunuyor.