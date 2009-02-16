AKP, devlet kesesinden propaganda yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın her yere devlet imkânlarıyla gittiğini, TOKİ sayesinde temel attığını belirterek AKP’nin yerel seçim propagandasının devlet kesesinden yapıldığını öne sürdü.





İstanbul’da belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Bahçeli, "AKP’nin, Tunceli’de aradaki oy farkını çamaşır makinesi, buzdolabı, halıyla kapatmak için milli iradeye dolandırıcılık anlayışını zehir gibi akıttığını" savundu. Bahçeli, İstanbul’a uzaktan bakınca sadece AKP ve CHP’nin adaylarının yarıştığına inanılabileceğini, Türkiye’de iki partili parlamenter rejimin uygulanmaya çalışıldığını belirterek, "Bir tarafta İstanbul’u çamur haline getiren ve yaşanmaz bir il olarak karşımıza dikmiş olan AKP zihniyeti, bir tarafta birkaç tane yolsuzluğu kendisine veri kabul eden bir zihniyetle yarışa katılan tahterevallinin diğeri. İstanbul’u MHP olarak ben istiyorum.



Sayın Başbakan televizyonlardan konuşurken ipin ucunu kaçırıyor. Siyaseti üslup itibariyle çirkinleştiriyor. Ne söylediğinin farkında değil. Başbakan zannediyor ki başımı aldım gidiyorum. ’Artık dünya lideriyim, İstanbul’un fethini yapanlar gibi ben de İslam coğrafyasının yeni fethini yapan Fatih’i’ diye ortada dolaşacağına, kendine çeki düzen ver."

