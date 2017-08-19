AKP Derik teşkilatı feshedildi!

Mardin’de, Derik AKP İlçe Teşkilatı, Mardin İl Koordinasyon tarafından feshedildi.

Derik AKP İlçe Başkanlığı’na 9 ay önce getirilen Süleyman Temelli, sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, AKP Mardin İl Koordinatörlüğü’nden gelen telefonla, hiç bir gerekçe gösterilmeden teşkilatın feshedildiğini duyurdu.

Temelli, sosyal medya paylaşımında bugüne kadar kendisine destek sunan herkese teşekkür etti.

Dün (18 Ağustos 2017), AKP Aksaray İl Başkanı Abdülkadir Karatay'ın istifa etmesini duyurmasıyla geçen bir haftada AKP'den istifa eden il başkanlarının sayısı 5' yükselmişti. Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca'ın ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etmişti. Karatay'ın görevini bırakmıştı.

İstifa eden ilçe başkanları

İlçe bazındaki istifalar ise şöyle:



22 Haziran – Denizli Kale’ni AKP'li belediye başkanı Erkan Hayla partisinden istifa etti.

26 Haziran – AKP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, istifa etti. Çakıroğlu istifa gerekçesi olarak;: Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’la yaşadığı sorunları gösterdi.

6 Temmuz - Çorum’da AKP Boğazkale İlçe Başkanı Sadık Aşık, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Otluseki ve Oğuzlar İlçe Başkanı Alaattin Coşkun, görevlerinden istifa ettiler.

24 Temmuz – AKP Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, istifa ettiğini açıkladı.

6 Ağustos – Geçtiğimiz hafta göreve getirilen AKP Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Selim Alak istifa etti.